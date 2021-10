Turecko je pripravené pomôcť Talibanu, no jeho vládu neuzná

Ankara 14. októbra (TASR) - Turecko je pripravené pomôcť Talibanu prekonať humanitárnu krízu v Afganistane, ale vládu tohto militantného hnutia neuzná. Vyhlásil to turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu po štvrtkovom stretnutí s delegáciou vedenou jeho afganským náprotivkom Amírom Chánom Muttakím. Informovala o tom agentúra AFP.



Muttakí pricestoval do Turecka po rozhovoroch s americkými a európskymi vyslancami v katarskej Dauhe, na ktorých varoval, že sankcie Západu voči Talibanu ohrozujú bezpečnosť v Afganistane v podobe jej ďalšieho narušenia.



"Povedali sme medzinárodnému spoločenstvu o dôležitosti viesť dialóg so súčasnou vládou Talibanu. V skutočnosti sú uznanie a rozhovory dve rôzne veci," povedal Čavušoglu po schôdzke s Muttakím, ktorá sa v Ankare konala za zatvorenými dverami.



Podľa Čavušogla by sa malo predísť kolapsu afganskej ekonomiky. "Aj preto sme vyslovili názor, že krajiny, ktoré zmrazili účty Afganistanu v zahraničí, by mali konať pružnejšie, aby bolo možné vyplácať mzdy," dodal.



Svetová banka (SB) pozastavila finančnú pomoc Afganistanu po tom, ako sa v krajine v auguste moci chopil Taliban.



Témou stretnutia bola okrem iného aj migrácia. Vedúci predstavitelia Talibanu podľa Čavušogla uviedli, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby pomohli afganským migrantom v Turecku, ktorí sa chcú vrátiť domov. Obe strany podľa jeho slov diskutovali o tom, ako zabrániť ďalšej "vlne migrantov", píše agentúra Reuters.



Turecko sa snaží využiť svoju pozíciu jedinej krajiny NATO s väčšinovo moslimským obyvateľstvom na zabezpečenie väčšej úlohy v Afganistane po stiahnutí amerických jednotiek.



Taliban však ponuku Ankary ponechať tureckým vojakom zaistenie bezpečnosti letiska v Kábule oficiálne odmietol a strany v rámci svojho doterajšieho rokovania na najvyššej úrovni v tejto záležitosti nedosiahli zjavný pokrok, píše AFP.



Čavušoglu uviedol, že Muttakímu opäť potvrdil, že zaistenie bezpečnosti kábulského letiska je životne dôležité, než sa budú môcť obnoviť pravidelné lety. Zároveň dodal, že vyzval Taliban, aby dievčatám poskytol prístup k vzdelaniu a umožnil ženám vrátiť sa do práce.



Muttakí sa k štvrtkovému stretnutiu v Ankare nevyjadril.