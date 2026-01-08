< sekcia Zahraničie
Turecko je pripravené poskytnúť Sýrii podporu v jej boji proti Kurdom
Vlna násilností medzi sýrskymi vládnymi silami a SDF vypukla tento týždeň po tom, čo sa obom stranám nepodarilo dodržať koncoročný termín na začlenenie kurdských bojovníkov do sýrskej armády.
Autor TASR
Ankara 8. januára (TASR) - Turecká armáda je pripravená podporiť Sýriu v jej boji proti kurdským ozbrojencom v meste Aleppo na severozápade Sýrie, ak ju Damask o takúto podporu požiada, uviedol vo štvrtok predstaviteľ tureckého ministerstva obrany citovaný agentúrou AFP.
„Ak Sýria požiada o pomoc, Turecko poskytne potrebnú podporu,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ Turecka, čím zopakoval ponuku Ankary rozšíriť vojenskú podporu pre novú islamistickú vládu v Damasku.
Turecko je voči kurdským Sýrskym demokratickým silám (SDF) už dlho naladené nepriateľsky. SDF, ktoré ovládajú rozsiahle územia severovýchodnej Sýrie, totiž Ankara považuje za odnož v Turecku zakázanej militantnej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a za významnú hrozbu pozdĺž svojej južnej hranice.
Aj preto Ankara presadzuje realizáciu dohody z 10. marca 2025, na ktorej základe mali byť poloautonómna kurdská správa a jej vojenské sily integrované do sýrskej armády a sýrskeho bezpečnostného aparátu.
Kurdi - naopak - presadzujú decentralizovanú formu vlády, čo však nové sýrske orgány odmietli, čím zablokovali realizáciu dohody a spôsobili nárast napätia.
Najnovšia vlna násilností medzi sýrskymi vládnymi silami a SDF vypukla tento týždeň po tom, čo sa obom stranám nepodarilo dodržať koncoročný termín na začlenenie kurdských bojovníkov do sýrskej armády.
Predstaviteľ tureckého ministerstva obrany označil tieto zrážky za „protiteroristickú operáciu“ a uviedol, že Turecko plne podporuje „boj Sýrie proti teroristickým organizáciám“.
„Ak Sýria požiada o pomoc, Turecko poskytne potrebnú podporu,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ Turecka, čím zopakoval ponuku Ankary rozšíriť vojenskú podporu pre novú islamistickú vládu v Damasku.
Turecko je voči kurdským Sýrskym demokratickým silám (SDF) už dlho naladené nepriateľsky. SDF, ktoré ovládajú rozsiahle územia severovýchodnej Sýrie, totiž Ankara považuje za odnož v Turecku zakázanej militantnej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a za významnú hrozbu pozdĺž svojej južnej hranice.
Aj preto Ankara presadzuje realizáciu dohody z 10. marca 2025, na ktorej základe mali byť poloautonómna kurdská správa a jej vojenské sily integrované do sýrskej armády a sýrskeho bezpečnostného aparátu.
Kurdi - naopak - presadzujú decentralizovanú formu vlády, čo však nové sýrske orgány odmietli, čím zablokovali realizáciu dohody a spôsobili nárast napätia.
Najnovšia vlna násilností medzi sýrskymi vládnymi silami a SDF vypukla tento týždeň po tom, čo sa obom stranám nepodarilo dodržať koncoročný termín na začlenenie kurdských bojovníkov do sýrskej armády.
Predstaviteľ tureckého ministerstva obrany označil tieto zrážky za „protiteroristickú operáciu“ a uviedol, že Turecko plne podporuje „boj Sýrie proti teroristickým organizáciám“.