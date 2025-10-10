< sekcia Zahraničie
Turecko je pripravené zapojiť sa do mierovej misie v Pásme Gazy
Turecko sa aktívne zapájalo do rokovaní o prímerí medzi Izraelom a Hamasom a vyslalo tím svojich vyjednávačov aj na záverečné rokovania, ktoré sa konali v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.
Autor TASR
Ankara 10. októbra (TASR) - Turecká armáda je pripravená zúčastniť sa na akejkoľvek misii na udržanie mieru v palestínskom Pásme Gazy, ktorá sa začne po implementácii dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol zdroj z tureckého ministerstva obrany, píše TASR.
„Turecké ozbrojené sily so svojimi skúsenosťami s nastolením a udržiavaním mieru sú pripravené na akúkoľvek úlohu, ktorá im bude zverená,“ uviedol zdroj.
Nemenovaný zdroj zrejme reagoval na výrok tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zo štvrtka, že Turecko sa zapojí do práce medzinárodného tímu, ktorý bude dohliadať na implementáciu dohody o prímerí.
Iný nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že Turecko sa zapojí aj do spoločného zásahového tímu spolu s Izraelom, Spojenými štátmi, Katarom a Egyptom - ide o tím, ktorý má za úlohu lokalizovať v Pásme Gazy telá mŕtvych rukojemníkov, ak nie je známe presné miesto, kde sa nachádzajú.
Podľa Reuters nebolo ihneď jasné, či Erdogan a uvedený predstaviteľ hovorili o tom istom tíme, alebo v Erdoganovom prípade šlo o „stabilizačnú silu“ podľa mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan ešte pred oznámením prímeria uviedol, že po jeho vyhlásení, ako prvom kroku Trumpovho plánu, sa budú riešiť „náročnejšie“ otázky, napr. zaistenie bezpečnosti v Pásme Gazy a povojnové usporiadanie.
Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku vyjadrilo nádej, že dynamika týchto rokovaní môže viesť k riešeniu koexistencie dvoch štátov. Dodalo, že Ankara bude dohliadať na dôslednú implementáciu dohody, aby „ukončila genocídu“ v Gaze.
„Po nastolení prímeria je nevyhnutné, aby bola Gaze doručená humanitárna pomoc a aby sa bezodkladne začali práce na jej obnove,“ dodalo ministerstvo s tým, že Ankara bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci.
Turecko je jedným z najtvrdších kritikov izraelského útoku na Pásmo Gazy a túto operáciu izraelskej armády označuje za genocídu. Od začiatku tohto konfliktu pred dvoma rokmi sa Turecko v tejto záležitosti angažovalo väčšinou nepriamo, v posledných týždňoch však svoje aktivity zvýšilo a vystupovalo priamo.
