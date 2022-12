Turecko je stále znepokojené údajnou aktivitou PKK vo Fínsku

Ankara 8. decembra (TASR) - Turecko je naďalej znepokojené údajnými aktivitami kurdských militantných skupín vo Fínsku. Očakáva preto, že Helsinki podniknú proti nim konkrétne kroky ešte pred súhlasom Ankary s fínskym členstvom v NATO. Uviedol to vo štvrtok turecký minister obrany Hulusi Akar, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Akar sa vyjadril na tlačovej konferencii s fínskym ministrom obrany Anttim Kaikkonenom, ktorý v Ankare rokuje o vstupe svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie.



Turecko je podľa Akara znepokojené "teroristickými organizáciami PKK/YPG a pokračujúcimi aktivitami ich stúpencov vo Fínsku". Ide o v Turecku zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a milície sýrskych Kurdov známych ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).



Švédsko a Fínsko po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu prehodnotili svoju dlhoročnú politiku vojenskej neutrality a požiadali o členstvo v NATO. Ankara však ich vstup brzdí a obe krajiny obviňuje, že nezohľadňujú hrozby, ktoré pre Turecko predstavujú kurdskí militanti a ďalšie skupiny, ktoré pokladá za teroristické. Od Štokholmu a Helsínk očakáva zákrok proti týmto skupinám a tiež zrušenie zákazu predaja zbraní do Turecka.



Kaikkonen zdôraznil, že Fínsko mieni naplniť dohodu s Tureckom, v ktorej spolu so Švédskom prisľúbilo riešiť bezpečnostné obavy Ankary.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu tento týždeň tiež povedal, že na získanie súhlasu Ankary so vstupom do NATO musí Fínsko verejne deklarovať, že ruší zbrojené embargo voči Turecku.



Kaikkonen však vo štvrtok uviedol, že jeho krajina takéto embargo voči Turecku neuplatňuje, ale predaj zbraní posudzuje prípad od prípadu.



Okrem Turecka prístupové protokoly Švédska a Fínska dosiaľ z 30 členských krajín NATO neratifikovalo Maďarsko, ktoré avizovalo, že tak urobí na prvom parlamentnom zasadnutí po začiatku budúceho roka.