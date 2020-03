Turecko zaviedlo karanténu v niektorých častiach 18 provincií

Istanbul 30. marca (TASR) - Niekoľko obývaných oblasti v 18 tureckých provinciách vyhlásilo v pondelok karantény, ktoré majú za cieľ predísť šíreniu nového koronavírusu medzi obyvateľmi. S odvolaním sa na ministerstvo vnútra o tom informovala agentúra DPA.



V dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo v Turecku dosiaľ 131 ľudí. V krajine evidujú 9217 potvrdených prípadov nákazy. Prvého pacienta, ktorého pozitívne otestovali na koronavírus, zaznamenali 11. marca.



Karantény v 39 obytných oblastiach začali platiť v pondelok popoludní o 15.15 h miestneho času. Do karantény sa dostalo aj malé mesto a 28 dedín.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by mal vystúpiť s prejavom k obyvateľstvu po zasadnutí vládneho kabinetu. Vláda dosiaľ žiadne nariadenia o zákaze pohybu nevydala. Opozícia pritom žiada, aby vydala príkaz na domácu karanténu.



Úrady v krajine s 83 miliónmi obyvateľov dosiaľ miesta, v ktorých evidujú prípady nákazy, nezverejnili.



Minister zdravotníctva Fahrettin Koca povedal, že tým chcú predísť migrácii obyvateľstva. Zároveň priznal, že vírus sa rozšíril takmer do všetkých častí Turecka.