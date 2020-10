Turecko kritizovalo Kanadu v spojitosti s pozastavením vývozu zbraní

Ankara 6. októbra (TASR) – Turecko obvinilo v utorok Kanadu z uplatňovania dvojakých štandardov po tom, ako Ottawa pozastavila vydávanie povolení na vývoz zbraní do Turecka v spojitosti s použitím kanadských technológií v arménsko-azarebajdžanskom konflikte o Náhorný Karabach. Informovala o tom agentúra AP.



Kanadský minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne v pondelok vyhlásil, že pozastavuje povolenie na vývoz zbraní do Turecka, ktoré v konflikte v Náhornom Karabachu podporuje Azerbajdžan. Champagne podľa svojich slov kanadskému ministerstvu zahraničných vecí prikázal vyšetriť tvrdenia, že sa v bojoch používa kanadská technológia.



Turecko Kanadu obvinilo, že v spojitosti s vývozom vojenského vybavenia do Turecka vytvára prekážky spôsobom, ktorý nie je v súlade s duchom Aliancie. Obe krajiny sú členmi NATO.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že Turecko si dôsledne plní svoje povinnosti.



Ministerstvo podľa AP vo vyhlásení pripomenulo, že OSN vo svojej správe Kanadu zaradila medzi krajiny, ktoré pomáhajú udržiavať vojnu v Jemene.



Skupina nezávislých expertov OSN v septembri uviedla, že Británia, Francúzsko, Kanada, Irán a USA pokračujú v podpore bojujúcich strán v Jemene vrátane prevozu zbraní, čím pomáhajú udržiavať konflikt. Napísala to 15. septembra agentúra Reuters s odvolaním sa na skupinu expertov OSN.



Turecké ministerstvo od Kanady očakáva, že sa vo svojej politike bude vyhýbať dvojakým štandardom, vplyvu protitureckých skupín v krajine a úzkym politickým záujmom.