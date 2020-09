Turecko kritizuje sankcie EÚ v súvislosti so zbrojným embargom v Líbyi

Istanbul 22. septembra (TASR) - Turecko v pondelok kritizovalo rozhodnutie EÚ uvaliť sankcie na jednu tureckú spoločnosť za porušenie zbrojného embarga voči Líbyi, informovala v utorok agentúra AFP.



Európska únia uvalila v pondelok za porušenie embarga sankcie na tri spoločnosti: tureckú, kazašskú a jordánsku. Turecko toto rozhodnutie označilo za poľutovaniahodné.



"Prijatie takéhoto nesprávneho rozhodnutia v období, keď je vyvíjané úsilie s cieľom znížiť napätie v oblasti východného Stredomoria, je nesmierne poľutovaniahodné," uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo zahraničných vecí. Takéto rozhodnutie podľa ministerstva v očiach Turecka "nemá význam".



Ministri zahraničných vecí EÚ na pravidelnom stretnutí v Bruseli schválili opatrenia, ktorými sa zmrazujú všetky majetky týchto troch spoločností v Únii, zároveň ich izolujú od finančných trhov EÚ a zakazujú im akokoľvek obchodovať s kýmkoľvek v Únii.



Na líbyjskú vládu v Tripolise, uznanú Organizáciou Spojených národov (OSN), ešte donedávna útočil so svojimi ozbrojenými silami veliteľ Chalífa Haftar, ktorý vedie súperiacu vládu na východe krajiny.



EÚ podniká námornú misiu vo vodách pri pobreží Líbye a jej úlohou je dozerať na dodržiavanie zbrojného embarga a zhromažďovať spravodajské informácie o jeho porušovateľoch. Pondelkové opatrenia sú prvými nezávislými sankciami Únie, týkajúce sa tohto líbyjského konfliktu.



Líbya zažíva už takmer desaťročie chaosu, a to od roku 2011, keď povstanie podporované Severoatlantickou alianciou (NATO) zvrhlo dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, ktorého počas povstania aj zabili.



Sú však náznaky pokroku, keďže zástupcovia oboch znepriatelených strán sa stretli na mierových rozhovoroch v Maroku, a to po minulomesačnom oznámení prekvapujúceho prímeria a po prísľube celonárodných volieb.