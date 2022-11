Turecko: Kroky Švédska k vstupu do NATO sú pozitívne, ale nedostatočné

Bukurešť 30. novembra (TASR) - Turecko v stredu vyhlásilo, že nová švédska vláda je odhodlaná riešiť bezpečnostné obavy Ankary, aby výmenou za to dostala súhlas s členstvom v Severoatlantickej aliancii. Ankara však žiada urobiť aj "konkrétne kroky". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu sa v utorok v Bukurešti stretol so švédskym a fínskym kolegom v rámci zasadnutia NATO.



Ankara obviňuje obe severské krajiny, predovšetkým Švédsko, z poskytovania útočiska pre zakázané kurdské skupiny, ktoré Turecko označuje za "teroristov". Pozastavila preto schválenie vstupu oboch krajín do NATO.



"Vyhlásenia (prichádzajúce zo Švédska) sú dobré, odhodlanie je dobré, ale my potrebujeme vidieť konkrétne kroky," povedal Čavušoglu novinárom.



"Povedal som im, že sme ešte nevideli konkrétne kroky v týchto záležitostiach", napríklad v otázke vydania zločincov do Turecka a zmrazenia majetku teroristov, dodal turecký minister.



Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström sa o utorkovom stretnutí vyjadril optimisticky.



"A musím povedať, že po tomto stretnutí som mal pocit, že áno, nastáva pokrok," povedal Billström. "S napĺňaním trojstranného memoranda, ktoré bolo podpísané v Madride, sa hýbeme dopredu," dodal.



Fínsko a Švédsko po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu v máji urýchlene požiadali o členstvo v NATO a po desaťročiach sa vzdali neutrality. So vstupom musia súhlasiť všetky členské krajiny, čo doteraz neurobili už iba Turecko a Maďarsko.