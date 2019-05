Turecko kvôli útokom v roku 2016 odsúdilo 14 ľudí na doživotie

Útok samovražedného atentátnika a bombový útok na policajné vozidlo pri futbalovom štadióne si v decembri 2016 vyžiadali 47 obetí na životoch.

Istanbul 17. mája (TASR) - Turecký súd udelil v piatok doživotný trest odňatia slobody 14 ľuďom, ktorých uznal za vinných z plánovania útokov pred štadiónom v Istanbule v decembri 2016. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tureckú agentúru Anadolu.



Súd v Silivri na predmestí Istanbulu odsúdil štyroch ľudí na doživotný trest so sprísnenými podmienkami za "plánovanú vraždu a bombový útok" a desiatich za "napomáhanie pri vražde", uviedla Anadolu. Štyria ďalší obžalovaní dostali tresty v dĺžke do 15 rokov odňatia slobody za "členstvo v teroristickej organizácii".



Útok samovražedného atentátnika a bombový útok na policajné vozidlo pri futbalovom štadióne si v decembri 2016 vyžiadali 47 obetí na životoch. K zodpovednosti sa prihlásila militantná skupina Sokoli oslobodenia Kurdistanu (TAK), prepojená so Stranou kurdských pracujúcich (PKK).