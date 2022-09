V Turecku vyčíňa lesný požiar, vyžiadal si evakuáciu už vyše 1000 ľudí

Istanbul 8. septembra (TASR) - Celkovo 1025 ľudí evakuovali záchranári do bezpečia z domov a hotelov v juhotureckej provincii Mersin, pretože tam vyčíňa lesný požiar. Vo štvrtok to oznámil turecký krízový štáb AFAD, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra DPA.



V súčasnosti ošetrujú v nemocniciach sedem ľudí.



Premávka na diaľnici, spájajúcej Mersin a obľúbenú turistickú destináciu Antalya na východe, je prerušená, dodal AFAD.



Do hasenia je zapojených 40 protipožiarnych lietadiel a 850 hasičov.



Zábery televíznej stanice NTV zachytávajú hustý dym stúpajúci zo zalesneného kopca. Prácu sťažuje hasičom silný vietor, oznámila NTV.



Turecko v poslednom čase bojuje s nevídanými lesnými požiarmi. Vlani v lete zničili obrovské požiare tisíce hektárov lesov po celom Turecku, pričom najhoršie boli postihnuté pobrežia Egejského a Stredozemného mora.