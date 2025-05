Lídra najväčšej tureckej opozičnej strany fyzicky napadli

Istanbul 5. mája (TASR) - Lídra najväčšej tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgüra Özela v nedeľu v Istanbule fyzicky napadol muž v minulosti odsúdený za vraždu. Po tom, ako Özel dostal úder do tváre, podozrivého zadržali a vzali do väzby, píše TASR podľa agentúry DPA odvolávajúcej sa na pondelňajšie správy tureckých médií.



K incidentu došlo počas pohrebného obradu za zosnulého politika z prokurdskej Strany rovnosti národov a demokracie (DEM). Na videozázname z miesta je vidieť muža, ako v centre istanbulského námestia Taksim udiera Özela rukou do tváre. Líder CHP krátko na to deklaroval, že je v poriadku.



Podľa tureckého ministerstva vnútra Özela napadol 66-ročný muž, ktorý v roku 2004 údajne zabil dve zo svojich detí a bol odsúdený na doživotie. V roku 2020 ho však podmienečne prepustili na slobodu.



Prípad momentálne vyšetrujú príslušné úrady. Turecké noviny Cumhuriyet informovali, že páchateľ podľa vlastných slov útok neplánoval. Podľa tlačovej agentúry DHA pociťoval voči strane CHP dlhodobo hnev za to, že mu odmietla priznať nárok na stravné lístky - s odôvodnením, že nie je jej členom.



Napadnutie Özela odsúdili v Turecku predstavitelia naprieč celým politickým spektrom. Ako pripomína DPA, členom CHP je aj bývalý istanbulský primátor Ekrem Imamoglu, ktorého v marci zatkli a následne zbavili funkcie. CHP pravidelne vyzýva na zhromaždenia za jeho prepustenie z väzenia.