Turecko: Lodnú dopravu v Bosporskej úžine opäť obnovili

Istanbul 7. mája (TASR) – Lodná doprava v Bosporskej úžine bola v utorok opäť obnovená po takmer desaťhodinovom prerušení. Na príčine bola ukrajinská loď Alexis, ktorá po poruche motora nabehla na breh, uviedli turecké úrady. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Loď na sypaný náklad Alexis smerovala s nákladom potravinárskych produktov z Ukrajiny do Egypta. Loď bola odtiahnutá do bezpečia, uviedla na sociálnej platforme X turecká pobrežná stráž.



Bosporská úžina spája Čierne a Stredozemské more a tvorí hranicu medzi Európou a Áziou. Prúdi tadiaľ množstvo ukrajinských tovarov určených na vývoz na svetové trhy. Po ruskej invázii vo februári 2022 ňou za rok 2023 prešlo takmer 40.000 lodí, uvádza turecké ministerstvo dopravy.