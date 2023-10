Turecko má kontakt s Hamasom a snaží sa dosiahnuť prepustenie zajatcov

Beirut 17. októbra (TASR) - Turecko je v kontakte s palestínskym militantným hnutím Hamas v súvislosti s osudom 200 Izraelčanov a príslušníkov iných krajín zadržiavaných v pásme Gazy. Ankara tak robí na základe žiadostí viacerých krajín, oznámil v utorok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Dostali sme žiadosti od niekoľkých krajín na prepustenie ich občanov. Preto sme začali o týchto záležitostiach rokovať, a to predovšetkým s politickým krídlom Hamasu," uviedol Hakan Fidan na spoločnej tlačovej konferencii so svojím libanonským náprotivkom Abdalláhom Búhabíbom v Bejrúte.



Fidan pre niekoľkými dňami telefonicky hovoril s vodcom Hamasu Ismáílom Haníjom o možnosti prepustenia zajatcov. Bojovníci Hamasu v sobotu 7. októbra prenikli na územie Izraela a zajali približne 200 ľudí. Ich prienik sprevádzalo intenzívne raketové ostreľovanie a na území Izraela si to vyžiadalo vyše 1400 obetí.



"Naše snahy pokračujú, a to predovšetkým za prepustenie cudzincov, civilistov a detí. Budú pokračovať aj naše snahy na zaistenie trvalého mieru," uviedol Fidan.



Šéf tureckej diplomacie sa v stredu zúčastní aj na stretnutí Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Saudskej Arábii.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan patrí medzi obhajcov palestínskej otázky a ponúkol sa sprostredkovať riešenie súčasného konfliktu. V prípade úspechu by to zlepšilo jeho diplomatické kontakty so Západom aj regionálnymi mocnosťami na Blízkom východe.