Erdogan: Turecko môže prerušiť diplomatické styky s Abú Zabí

Ankara 14. augusta (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes uviedol, že Turecko by mohlo prerušiť diplomatické styku so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) po tom, čo táto krajina uzavrela prelomovú zmluvu s Izraelom. Informovala o tom agentúra AFP.povedal na tlačovej konferencii v Istanbule Erdogan.Izrael v rámci dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi súhlasil s tým, že pozastaví plány na pripojenie židovských osád a ďalších území v okupovanom Predjordánsku.Po podpise uvedenej dohody, ku ktorému ešte nedošlo, by sa SAE po Egypte a Jordánsku stali treťou arabskou krajinou, ktorá by s Izraelom nadviazala aktívne diplomatické vzťahy. Dohodu medzi Izraelom a SAE už odsúdili Turecko, Palestínčania a Irán. Iránske ministerstvo zahraničných vecí ju označilo za strategickú hlúposť. Nemecko dohodu privítalo.