Turecko na severe Sýrie a Iraku „zneškodnilo“ kurdských militantov

Istanbul 25. novembra (TASR) — Viac než 300 kurdských militantov bolo "zneškodnených" počas ofenzívy, ktorú Turecko spustilo v nedeľu na severe Sýrie a Iraku, uviedla v piatok Ankara. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Operácia pokračuje odvetnými údermi zo vzduchu za podpory vozidiel pechoty. Doposiaľ bolo zneškodnených 326 teroristov," citovala turecká tlačová agentúra Anadolu ministra obrany Hulusiho Akara.



Ankara používa pojem "zneškodnený" pre militantov, ktorí boli zabití alebo zajatí, pripomína DPA. Najnovšia operácia sa zameriava na kurdské Oddiely ľudovej obrany (YPG) pôsobiace na severe Sýrie a zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK).



Turecká armáda pri leteckých útokoch vykonaných v uplynulých dňoch zasiahla takmer 500 kurdských cieľov v Iraku a Sýrii, uviedol tento týždeň Akar.



Ankara začala so sériou náletov v nedeľu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok pohrozil aj spustením pozemnej vojenskej operácie v Sýrii, do ktorej by boli zapojené tanky a pechota, hoci niektoré štáty ho vyzvali, aby k takémuto kroku nepristúpil.



Spustenie náletov prišlo týždeň po bombovom útoku v tureckom Istanbule, pri ktorom zahynulo šesť ľudí a 20 utrpelo zranenia. Ankara pripisuje zodpovednosť za útok kurdským ozbrojencom, YPG a PKK však toto obvinenie odmietajú.



Akar zároveň poprel tvrdenia, podľa ktorých turecké nálety zasiahli aj ciele v blízkosti americkej základne v Sýrii. "Neprichádza do úvahy, že by sme spôsobili ujmu koaličným silám alebo civilistom," povedal.