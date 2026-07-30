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Turecko nasadilo v Estónsku v rámci misie NATO päť stíhačiek F-16
Podľa ministerstva budú lietadlá pôsobiť na leteckej základni Ämari neďaleko estónskej metropoly Tallinn až do 30. novembra.
Autor TASR
Ankara 30. júla (TASR) - Turecko nasadilo v Estónsku päť stíhacích lietadiel typu F-16 v rámci misie Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorej cieľom je ochrana pobaltského vzdušného priestoru, oznámilo vo štvrtok turecké ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Podľa ministerstva budú lietadlá pôsobiť na leteckej základni Ämari neďaleko estónskej metropoly Tallinn až do 30. novembra.
„Počas tejto misie budú naše jednotky prispievať k bezpečnosti pobaltského vzdušného priestoru v rámci spoločných aktivít NATO v oblasti protivzdušnej obrany,“ uviedlo ministerstvo.
Veliteľská centrála vzdušných síl NATO (AIRCOM) v nemeckom Ramsteine na svojom webe dodala, že Turecko v Estónsku nasadí aj približne 80-členný personál.
AFP pripomína, že pobaltské štáty majú dlhú spoločnú hranicu s Ruskom. Odkedy v roku 2022 vypukla vojna na Ukrajine, tieto krajiny hlásia rastúci počet narušení svojho vzdušného priestoru dronmi.
Podľa ministerstva budú lietadlá pôsobiť na leteckej základni Ämari neďaleko estónskej metropoly Tallinn až do 30. novembra.
„Počas tejto misie budú naše jednotky prispievať k bezpečnosti pobaltského vzdušného priestoru v rámci spoločných aktivít NATO v oblasti protivzdušnej obrany,“ uviedlo ministerstvo.
Veliteľská centrála vzdušných síl NATO (AIRCOM) v nemeckom Ramsteine na svojom webe dodala, že Turecko v Estónsku nasadí aj približne 80-členný personál.
AFP pripomína, že pobaltské štáty majú dlhú spoločnú hranicu s Ruskom. Odkedy v roku 2022 vypukla vojna na Ukrajine, tieto krajiny hlásia rastúci počet narušení svojho vzdušného priestoru dronmi.