Turecko nebude sýrskym utečencom brániť v snahe dostať sa do Európy

Ankara 28. februára (TASR) - Turecko už viac nebude brániť utečencom zo Sýrie v ich snahe dostať sa do Európy. Vyhlásil to vo štvrtok jeden z vysokých tureckých predstaviteľov, píše agentúra Reuters.



Ako uviedol zdroj, tamojšia polícia, pobrežná stráž a príslušníci pohraničných bezpečnostných zložiek dostali rozkaz, aby utečencom nebránili pri prekračovaní pozemných hraníc a nezastavili ich ani počas plavby cez more.



Reakcia Turecka súvisí s očakávaným príchodom utečencov z provincie Idlib na severozápade Sýrie, kde prišlo od začiatku decembra minulého roka o život viac ako 300 civilistov a takmer milión obyvateľov bol vysídlený.



V Turecku žije zhruba 3,7 milióna sýrskych utečencov. Na základe migračnej dohody, ktorú Turecko a EÚ uzavreli v roku 2016, poskytla EÚ Turecku miliardy eur s tým, že Ankara zamedzí prílivu migrantov do Európy.