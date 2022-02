Turecko nesúhlasí s krokmi Ruska podkopávajúcimi suverenitu Ukrajiny

Istanbul 23. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredajšom telefonáte so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom uviedol, že Turecko neuzná nijaké kroky Ruska namierené proti suverenite Ukrajiny a varoval pred ozbrojeným konfliktom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Turecko "neuzná nijaký krok proti suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny", uviedol úrad tureckého prezidenta s tým, že ide o "principiálny prístup" Ankary.



Erdogan zdôraznil, že vojenská konfrontácia medzi Ruskom a Ukrajinou by nebola prospešná ani pre jednu stranu. Turecko podľa jeho slov podporuje cestu diplomacie a dialógu. Apeloval na to, že diplomatické kanály by mali zostať otvorené. Zopakoval tiež, že Turecko je pripravené pomôcť pri hľadaní riešenia tejto napätej situácie. Putina pozval na rokovania do Turecka.



Erdogan už v utorok označil rozhodnutie Ruska uznať separatistami ovládané oblasti Ukrajiny za "neakceptovateľné" a vyzval všetky zúčastnené strany na dodržiavanie medzinárodného práva.



Turecko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO), pričom udržiava dobré vzťahy s Ruskom aj Ukrajinou a ponúklo sa, že bude sprostredkovateľom pri riešení ich vzájomného sporu. Erdogan navrhol, aby sa v Turecku konal trilaterálny summit s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.