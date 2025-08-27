< sekcia Zahraničie
Turecko: Netanjahuove výroky o genocíde slúžia na odvedenie pozornosti
Izrael odmietol obvinenia z genocídy v Pásme Gazy a označil ich za zjavné lži.
Autor TASR,aktualizované
Istanbul 27. augusta (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu ostro kritizovalo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za jeho vyjadrenia, v rámci ktorých uznal, že v Osmanskej ríši dochádzalo ku „genocíde“ Arménov. Podľa rezortu diplomacie sa Netanjahu týmto krokom snaží iba odvrátiť pozornosť od násilia páchaného v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Netanjahuovo vyhlásenie týkajúce sa udalostí z roku 1915 je pokusom o zneužitie tragédií z minulosti na politické účely,“ uviedlo turecké ministerstvo v reakcii na výroky izraelského lídra. Premiér totiž podľa všetkého uznal, že masové vraždenie Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny bolo „genocídou“. Turecko tento termín ale dôrazne odmieta.
„Netanjahu, ktorý je súdený za podieľanie sa na genocíde spáchanej na palestínskom ľude, sa snaží zakryť svoje zločiny a zločiny svojej vlády,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Izrael odmietol obvinenia z genocídy v Pásme Gazy a označil ich za „zjavné lži“. Voči Netanjahuovi v súčasnosti nie je vedené súdne pojednávanie v tejto veci, no Medzinárodný trestný súd (ICC) na neho vydal zatykač, podobne ako na bývalého ministra obrany Joava Galanta, pre údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny v Pásme Gazy.
V rozhovore pre reláciu PBD Podcast sa Netanjahua opýtali, prečo ešte neuznal zabíjanie Arménov za genocídu. Predseda izraelskej vlády na to podľa AFP odpovedal: „Práve som to urobil.“
V decembri 2023 Juhoafrická republika podala žalobu na Medzinárodný súdny dvor (MSD) s tvrdením, že izraelská ofenzíva v Pásme Gazy porušuje Dohovor OSN o prevencii a trestaní zločinu genocídy z roku 1948. Sudcovia obvinenie prešetrujú.
