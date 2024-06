Prokurdského starostu zadržali v Turecku pre údajné napojenie na PKK

Ankara 3. júna (TASR) - Turecká polícia zadržala v pondelok v meste Hakkari na juhovýchode Turecka tamojšieho starostu z prokurdskej strany, a to pre údajné väzby na kurdských militantov. Oznámilo to v pondelok ministerstvo vnútra, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Mehmet Siddik Akiš sa stal starostom len pred dvoma mesiacmi - po víťazstve v komunálnych voľbách. Podľa tureckého rezortu vnútra je obvinený z toho, že zastával významnú úlohu v rámci zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Zdroj z prostredia bezpečnostných síl informoval, že polícia zasahovala v budove mestského zastupiteľstva v Hakkari, ktorú prehľadala a nevpustila do nej členov Akišovej prokurdskej Strany rovnosti národov a demokracie (DEM).



Akiš ani jeho právny zástupca sa k situácii bezprostredne nevyjadrili. "Vláda, ktorú vôľa ľudu zakaždým porazí, sa opäť uchýlila k spôsobu, ktorý pozná najlepšie: uzurpuje si vôľu ľudu a uskutočňuje štátny prevrat," uviedla strana DEM na margo starostovho zadržania. Zároveň avizovala, že v súvislosti s prípadom usporiada tlačovú konferenciu.



V komunálnych voľbách z 31. marca potvrdila prokurdská DEM svoj silný regionálny vplyv. Zvíťazila totiž v desiatich provinciách na juhovýchode krajiny, ktorí obývajú prevažne Kurdi. Ankara často DEM aj ďalšie prokurdské strany obviňuje z väzieb na PKK, ktorú - rovnako ako aj USA či EÚ - označuje za teroristickú organizáciu.



Reuters pripomína, že aj po predchádzajúcich komunálnych voľbách zadržali turecké úrady prokurdských starostov a prakticky všetkých následne aj odvolali z funkcií, taktiež pre obvinenia z väzieb na PKK.