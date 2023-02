Turecko obchádza sankcie a do Ruska dováža aj komodity do zbraní

Washington/Praha/Londýn 4. februára (TASR) - Spojené štáty sa snažia presvedčiť Turecko, aby prestalo do Ruska dovážať komodity, na ktoré boli pre vojnu rozpútanú Kremľom na Ukrajine uvalené medzinárodné ankcie.



S odvolaním sa na článok denníka The Wall Street Journal o tom v sobotu informovali stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) a BBC.



Podľa zistení Spojených štátov Turecko, obchádzajúc sankcie, dodáva Rusku chemikálie, mikročipy a ďalšie produkty, ktoré môžu byť použité i vo vojne proti Ukrajine.



Vysokopostavený predstaviteľ ministerstva financií USA Brian Nelson, ktorý dohliada na implementáciu a dodržiavanie sankčného režimu, sa pred časom v Ankare a Istanbule stretol s tureckými vládnymi predstaviteľmi i súkromnými spoločnosťami a vyzval ich, aby užšie spolupracovali s Washingtonom, pokiaľ ide o ich obchodné vzťahy s Ruskom.



Washington je podľa Nelsona znepokojený tureckým exportom do Ruska, ktorý predstavuje desiatky miliónov dolárov.



Turecká strana uvádza, že vo všeobecnosti je proti protiruským sankciám, no keďže je krajinou NATO, dodržiava ich, pričom však Spojené štáty žiada, aby svoje podozrenia voči Rusku zdôvodnili.



S odvolaním sa na správy ruských colníkov agentúra Reuters informovala, že počas prvých siedmich mesiacov vojny na Ukrajine Rusko napriek sankciám dostalo čipy a ďalšie elektronické komponenty západnej výroby v hodnote viac ako 2,6 miliardy dolárov.



Tieto čipy sa neskôr našli v niektorých z ruských zbraňových systémov.



Podľa WSJ najmenej 13 tureckých spoločností dodalo na ruský trh výrobky z plastov a gumy a náhradné diely pre vozidlá v hodnote najmenej 18,5 milióna dolárov. Kúpilo ich asi desať ruských firiem, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie kvôli ich účasti na útoku na Ukrajinu.



Medzi spoločnosťami, ktoré dostali turecké vybavenie, WSJ spomína aj dcérsku spoločnosť ruskej korporácie Tactical Missiles, ktorá vyrába zbraňové systémy pre ruskú flotilu, a firmu Promtechnologija, ktorá vyrába pušky. Obe spoločnosti sú na sankčnom zozname USA, špecifikovala stanica RFE/RL.



Moskva a Ankara článok WSJ nekomentovali.



Západ sa domnieva, že hlavnými exportnými kanálmi do Ruska sú Turecko a Hongkong.