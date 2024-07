Turecko obhajuje kontroverzný návrh týkajúci sa túlavých psov

Ankara 29. júla (TASR) - Turecký parlament v pondelok schválil opatrenie týkajúce sa túlavých psov, ktoré by podľa jeho odporcov mohlo viesť k usmrteniu miliónov zvierat. Vláda návrh obhajuje a pohrozila väzením tým starostom, ktorí nové pravidlá nebudú dodržiavať. Podľa správy agentúry AFP píše TASR.



V kontroverznom paragrafe návrhu zákona o ďalšom osude zvierat sa uvádza, že tie psy, ktoré sú choré alebo považované za agresívne, musia byť utratené. Ide o jedno z viacerých ustanovení. O zvyšku návrhu zákona sa ešte rokuje a očakáva sa, že bude ako celok prijatý v najbližších dňoch.



Vláda tvrdí, že ustanovenie o eutanázii je potrebné, aby sa zabránilo útokom psov a šíreniu besnoty. Ostatné psy bez domova by sa podľa nich mali hromadne odchytávať, umiestňovať do útulkov pre zvieratá a dávať na adopciu.



Prezident Recep Tayyip Erdogan pred rozpravou povedal, že ľudia chcú bezpečné ulice a tento problém je nutné vyriešiť. Jeho konzervatívna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) má v parlamente väčšinu.



Bojovníci za práva zvierat sa obávajú, že návrh zákona je zásterkou pre rozsiahle usmrcovanie a miesto toho navrhujú kastráciu týchto zvierat. Tvrdia tiež, že sa nemožno spoliehať sa na útulky a adopciu, pretože ich kapacity nepostačujú.



V súčasnosti je v krajine 322 útulkov pre zvieratá, ktoré môžu prijať celkovo 105.000 psov, čo je však iba zlomok z celkového počtu túlavých psov. Ten sa odhaduje až na štyri milióny. Obce za posledných 20 rokov podrobili kastrácii približne 2,5 milióna psov.



V uplynulých týždňoch sa proti navrhovaným zmenám konali demonštrácie vrátane protestov na pôde parlamentu. Vláda kvôli tomu zakázala vstup návštevníkom, aby zabránila ďalším protestným akciám. Niektorí poslanci si počas rozpravy na znak nesúhlasu navliekli biele rukavice postriekané červenou farbou pripomínajúcou krv.



Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP), ktorá vládne v Istanbule a ďalších veľkých mestách, uviedla, že jej starostovia nebudú zákon uplatňovať. Vláda v reakcii pohrozila, že starostom, ktorí odmietnu vykonávať tento zákon, môže hroziť väzenie.



Emotívna rozprava oživila spomienky na tragédiu z roku 1910, keď vtedajšie osmanské úrady zhromaždili v Istanbule približne 60.000 túlavých psov a poslali ich na opustený ostrov v Marmarskom mori. Keďže na stiesnenom skalnatom útvare nemali čo jesť, psy sa navzájom roztrhali na kusy, dodáva AFP.