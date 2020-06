Turecko obvinilo Francúzsko z ohrozovania bezpečnosti NATO

Ankara 20. júna (TASR) - Turecko obvinilo v sobotu Francúzsko z "ohrozovania bezpečnosti NATO" v súvislosti s jeho údajnou podporou líbyjského poľného maršala Chalífu Haftara. Turci zároveň Haftara vyzvali, aby stiahol svoje jednotky zo strategicky dôležitého pobrežného mesta Syrta, píše agentúra AFP.



Hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin zdôraznil, že Turecko v Líbyi podporuje medzinárodne uznanú vládu v Tripolise.



Líbya má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise s podporou OSN a druhú v meste Tobruk na východe krajiny, za ktorou stojí Haftar.



Minulý týždeň vstúpilo medzi stranami do platnosti prímerie. Kalin uviedol, že aby sa toto prímerie stalo "dlhodobo udržateľným", Haftarove jednotky sa musia stiahnuť z miest Syrta a Džufra.



Kalin takisto obvinil Francúzsko z podpory Haftara a "ohrozovania bezpečnosti NATO".



"V Líbyi podporujeme legitímnu vládu, zatiaľ čo Francúzsko podporuje nelegitímneho vojenského veliteľa, čím ohrozujú bezpečnosť NATO, bezpečnosť v Stredomorí a v severnej Afrike, rovnako ako aj politickú stabilitu v Líbyi," dodal.



Medzi Francúzskom a Tureckom sa v poslednom čase objavilo napätie v súvislosti s ich úlohami v občianskej vojne v Líbyi. Paríž obviňuje Ankaru z dodávania zbraní do občianskou vojnou zmietanej krajiny, čo by znamenalo porušenie zbrojného embarga. Ankara obvinenia odmieta.