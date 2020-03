Turecko obvinilo grécku políciu zo zabitia migranta

Istanbul 2. marca (TASR) - Turecký predstaviteľ obvinil v pondelok grécke úrady zo zabitia migranta, ktorý sa pokúsil prekročiť spoločnú hranicu oboch štátov. Toto tvrdenie Atény odmietli ako "falošnú správu". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Fakt, že Grécko používa slzotvorný plyn a omračujúce granáty a že dnes zabilo migranta, je nehumánny prístup," vyhlásil hovorca tureckej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Ömer Čelik na brífingu vysielanom v televízii.



Video zverejnené tureckými médiami, ktoré agentúra AFP neoverila, zachytáva muža označeného za Sýrčana, ako nehybne leží na zemi s krvou na krku a tvári.



Grécke úrady odmietli, že sú zábery pravé.



"Video zachytávajúce úmrtie na grécko-tureckej hranici je falošné (fake news)," napísal na Twitteri hovorca vlády Stelios Petsas.



Na spoločnej hranici sa zhromaždilo niekoľko tisíc migrantov po tom, čo im Turecko "otvorilo brány", aby mohli odísť do Európy.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a komisár Európskej únie pre migráciu Margaritis Schinas odsúdili v pondelok pred novinármi v Berlíne tento turecký krok.



Turecko sa na svojom území stará o približne štyri milióny utečencov, väčšinou Sýrčanov, ale v roku 2016 sa s Európskou úniou dohodlo, že im bude brániť v odchode do Európy výmenou za pomoc vo výške miliárd eur.



Erdogan sa v pondelok zaprisahal, že nechá "brány pre migrantov smerujúcich do Európy otvorené", lebo EÚ neposkytla sľúbenú pomoc.



Grécke úrady použili na zatlačenie migrantov slzotvorný plyn a vodné delá, čo viedlo k zrážkam.



Ďalšie neoverené video zverejnené tureckými úradmi zrejme zachytáva grécku pobrežnú stráž, ako sa pohybuje a strieľa v blízkosti člna plného migrantov.