Turecko od novembra deportovalo 110 zahraničných teroristov

Istanbul 20. decembra (TASR) - Turecko deportovalo v novembri 110 "zahraničných teroristických bojovníkov" do ich domovských krajín. Pre agentúru DPA to v piatok potvrdilo turecké ministerstvo vnútra.



Z celkovo 46 deportovaných Európanov bolo 21 občanov Nemecka.



Zdroj DPA potvrdil predchádzajúcu správu tureckej agentúry Anadolu, podľa ktorej išlo o 13 francúzskych a päť britských občanov, ako aj po dvoch štátnych príslušníkov z Belgicka, Holandska, Kosova a Maroka.



Z Turecka ďalej deportovali po jednom Američanovi, Grékovi, Dánovi, Írovi a Austrálčanovi.



Deportácie sa začali 11. novembra, turecké ministerstvo vnútra však nešpecifikovalo, či boli všetci podozriví v spojení s extrémistickou skupinou Islamský štát (IS), ani neposkytlo podrobnosti o obvineniach proti nim.



Nebolo tiež jasné, kde a kedy boli údajní bojovníci zajatí. Ani to, či boli vzatí do väzby po tom, ako Turecko začalo ofenzívu v severovýchodnej Sýrii 9. októbra, alebo ešte skôr.



Agentúra Anadolu ďalej informovala, že v deportačných strediskách zadržiavajú 849 údajných zahraničných bojovníkov. Tých musia po potvrdení národnosti a kontaktovaní krajín vrátiť do vlasti.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu v novembri povedal, že Turecko nie je hotelom pre militantov z IS.