Turecko od pondelka obnoví vnútroštátne lety

Ankara 30. mája (TASR) - Turecko umožní od pondelka obnoviť prevádzku obmedzeného počtu vnútroštátnych letov, uviedol to v sobotu podľa agentúry DPA turecký minister dopravy.



Turecko všetky lety zakázalo v rámci opatrení proti koronavírusu v marci.



Prvý let je naplánovaný z Istanbulu do hlavného mesta Ankary. Z Istanbulu sa bude lietať takisto do Izmiru, Antalye a Trabzonu.



Lety do ďalších miest by sa mali obnoviť od stredy, uvádza turecká agentúra Anadolu.



Cestujúci budú povinní predložiť kód z vládnej mobilnej aplikácie. Ten potvrdí, že dotyčná osoba nemá koronavírus ani nie je z dôvodu potenciálnej nákazy pod dohľadom.



V pondelok okrem zákazu vnútroštátnych letov turecká vláda uvoľní aj zákaz cestovania do 15 najťažšie zasiahnutých miest vrátane Istanbulu a Ankary.



Otvoria sa takisto kaviarne, reštaurácie, parky, telocvične a múzeá.