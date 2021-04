Turecko odložilo mierovú konferenciu o Afganistane

Istanbul 21. apríla (TASR) - Turecko v utorok oznámilo, že sa rozhodlo posunúť medzinárodnú mierovú konferenciu o Afganistane, ktorá sa mala v Istanbule začať 24. mája. Po novom je jej začiatok naplánovaný až na polovicou mája, informovala agentúra AFP.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu uviedol, že Ankara sa rozhovory rozhodla odložiť, pričom začať by sa mali polovici mája, a teda až po skončení posvätného moslimského mesiaca ramadán.



K odkladu konferencie došlo krátko po tom, ako minulý Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že z Afganistanu do 11. septembra stiahnu všetkých svojich vojakov, pripomína AFP.



Konferencia v Istanbule, ktorú s Tureckom spoluorganizuje OSN a Katar, sa pôvodne mala konať od 24. apríla do 4. mája.



Čavušoglu v utorok informoval, že Ankara sa rozhodla konferenciu odložiť po konzultáciách s Dauhou, OSN i Washingtonom. "Domnievali sme sa, že by bolo užitočné to posunúť... Nie je kam sa ponáhľať," povedal v rozhovore pre televíziu Habertürk.



Ankara uviedla, že konferencia má byť rozhovormi medzi zástupcami Afganistanu a tiež militantného hnutia Taliban. Samotný Taliban však najskôr avizoval, že sa na nej nezúčastní. Minulý týždeň ale informoval, že dosiaľ neukončil interné konzultácie o tom, či sa na konferencii zúčastní, uvádza agentúra AFP.



Čavušoglu povedal, že odklad konferencie poskytne obom stranám čas na výber svojich zástupcov. Nevyjadril však pochybnosť o tom, že Taliban sa na rokovaniach zúčastní. "Samozrejme. Mala by táto konferencia zmysel bez účasti Talibanu?" povedal.



Cieľom konferencie o Afganistane v Turecku je dať impulz úsiliu o ukončenie vojny a politickému urovnaniu situácie.