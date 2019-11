Turecko odmieta kritiku USA za testovanie ruských systémov S-400

Ankara 27. novembra (TASR) - Turecko v stredu odmietlo kritiku Spojených štátov, ktorá sa týka testovania nedávno dodaných ruských systémov protivzdušnej obrany S-400. Informovala o tom agentúra AFP.



Akvizícia systému S-400 z Ruska v lete tohto roku sa stretla s kritikou z radov NATO, ktorej je Turecko členom. Washington na tieto dodávky reagoval sankciami voči Turecku.



AFP pripomenula nedávny návrh amerických predstaviteľov, že Turecko by sa mohlo vyhnúť sankciám, ktoré sú automaticky uvalené na krajiny nakupujúce ruské zbrane, ak by zbraňový systém S-400 nesfunkčnilo.



Turecko však S-400 testovalo v pondelok i v utorok na vojenskej základni v provincii Ankara, a to pomocou vojenských prúdových lietadiel vrátane amerických stíhačiek F-16.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v súvislosti s týmito skúškami v stredu na tlačovej konferencii v Ankare vyhlásil, že S-400 nie je "produkt, ktorý môže zostať v škatuli". Vysvetlil, že Ankara tieto systémy potrebuje.



Minister zároveň vyslovil pripravenosť Turecka získať ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Vysvetlil, že "stále potrebujeme systémy protivzdušnej obrany" a pripustil, že "ak USA poskytnú záruky, môžeme si kúpiť protivzdušné obranné systémy Patriot".



Podľa Spojených štátov ruský systém S-400 predstavuje hrozbu pre NATO a americké lietadlá. Odborníci poukazujú aj na nekompatibilitu S-400 so systémami NATO. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa reagovala na nákup S-400 vyradením Turecka z programu vývoja amerického multifunkčného bojového lietadla F-35.



Turecko si pritom objednalo 100 kusov lietadiel F-35 a jeho obranný priemysel bol súčasťou dodávateľského reťazca pre tento nový typ lietadla, kým nezačalo s nákupom S-400.



Čavušoglu aj v stredu pripomenul, že "sme partnermi v tomto projekte, uskutočnili sme veľmi veľké investície".



Upozornil, že "prinajhoršom, ak si nemôžeme kúpiť lietadlo F-35, budeme sa musieť poobzerať po alternatívach" v iných krajinách.



Okrem toho agentúra Reuters s odvolaním sa na správy ruských médií v utorok informovala, že Rusko a Turecko chcú v prvej polovici roka 2020 podpísať nový kontrakt na dodávku systému S-400.



Systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.