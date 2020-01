Turecko nesúhlasí s kritikou za zasahovanie do konfliktu v Líbyi

Istanbul 9. januára (TASR) - Turecká vláda vyjadrila vo štvrtok nesúhlas s postojom Francúzska, Grécka, Cypru a Egypta, ktoré Ankaru tento týždeň kritizovali za zasahovanie do občianskej vojny v Líbyi. Stredajšie vyhlásenie ministrov zahraničných vecí uvedených štyroch krajín je založené na "mylných predpokladoch a umelo vytvorených argumentoch", reagoval turecký rezort diplomacie, ktorého vyjadrenie citovala tlačová agentúra DPA.



Dohody o vojenskej spolupráci a námorných hraniciach, uzavreté v novembri medzi vládou Turecka a medzinárodne uznanou vládou Líbye, sú podľa vyjadrenia Ankary právoplatné a v plnom súlade s medzinárodným právom.



Prvá z týchto dohôd umožňuje Turecku vysielať svojich vojakov do Líbye, rozdelenej od roku 2014 medzi súperiace frakcie. V súvislosti s druhou dohodou zase Turecko vznáša nároky na časti Stredozemného mora blízko gréckeho ostrova Kréta, kde sa predpokladá prítomnosť výdatných ložísk zemného plynu.



Ministri zahraničných vecí Francúzska, Grécka, Cypru a Egypta vydali v stredu v Káhire vyhlásenie, v ktorom tieto dohody označili za "neplatné". Dohoda o vojenskej spolupráci podľa nich odporuje rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN a ohrozuje bezpečnosť v danom regióne.



Ministri štvorice stredomorských krajín zároveň deklarovali, že podporujú snahy o sprostredkovanie riešenia líbyjského konfliktu zo strany OSN a v rámci tzv. berlínskeho procesu.



Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty v Tripolise, ktorú vedie premiér Fájiz Sarrádž, bojuje samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) na čele s veliteľom Chalífom Haftarom. Ten podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye. Začiatkom apríla nariadil Haftar ofenzívu na hlavné mesto Tripolis, ktorá stále pokračuje.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin, ktorí sa stretli v stredu v Istanbule, vyzvali bojujúce strany v Líbyi na uzavretie prímeria s platnosťou od "polnoci 12. januára". Turecko minulý týždeň vyslalo prvýkrát svojich vojakov do Líbye, aby pomohli brániť Sarrádžovu vládu.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v utorok takisto odsúdil zasahovanie Turecka do ozbrojeného konfliktu v Líbyi. Urobil tak po stretnutí najvyšších diplomatov Francúzska, Británie, Nemecka a Talianska na rokovaniach o najnovšom vývoji udalostí v Líbyi.