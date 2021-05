Turecko odmietlo obvinenia USA o antisemitských poznámkach Erdogana

Ankara 19. mája (TASR) - Turecko odmietlo v stredu obvinenia zo strany Spojených štátov, podľa ktorých mal prezident Recep Tayyip Erdogan vysloviť antisemitské poznámky v súvislosti s izraelskými náletmi na pásmo Gazy. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu Erdoganovej strany Spravodlivosti a rozvoja (AKP).



"Obvinenie nášho prezidenta z antisemitizmu je nelogický a nepravdivý prístup. Je to klamstvo vyslovené o našom prezidentovi," uviedol na sociálnej sieti Twitter hovorca Erdoganovej strany Ömer Celik.



USA v utorok ostro kritizovali Erdogana po jeho kritike izraelských náletov na pásmo Gazy.



"Spojené štáty dôrazne odsudzujú posledné antisemitské komentáre prezidenta Erdogana ohľadne židovského ľudu a považuje ich za odsúdeniahodné," uviedol hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price.



Erdogan, ktorého politické korene sú v islamizme, sa zasadzoval za palestínsku otázku počas svojej 18-ročnej vlády napriek tomu, že Turecko zostáva jednou z mála väčšinovo moslimských krajín, ktorá udržiava vzťahy s Izraelom, píše AFP.



Turecký prezident posledne obvinil Izrael z "terorizmu" proti Palestínčanom, pričom v súvislosti s Izraelom poznamenal, že "to majú v povahe".



"Sú vrahovia to tej miery, že zabíjajú päť alebo šesťročné deti. Spokojní sú len vtedy, keď pijú ich krv," povedal Erdogan. Kritizoval tiež amerického prezidenta Joea Bidena za jeho podporu Izralea s tým, že má "krv na rukách".