Turecko odpovie silou na akýkoľvek útok v Líbyi

Tripolis 27. decembra (TASR) – Turecko zareaguje silou na akýkoľvek útok na príslušníkov tureckých jednotiek v Líbyi, ktorý by mohol podniknúť východolíbyjský vojenský veliteľ Chalífa Haftar. Vyhlásil to v sobotu turecký minister obrany Halusi Akar, ktorého citovala agentúra AFP.



„Vojnový kriminálnik, vrah Haftar a jeho prívrženci musia vedieť, že v prípade akéhokoľvek útoku na turecké jednotky budú považovaní za legitímny terč," uviedol Akar v sobotňajšom príhovore k tureckým vojakom v hlavnom meste Líbye Tripolis.



Ministrovo vyhlásenie prišlo niekoľko dní po tom, čo Haftar uviedol, že jeho sily sú pripravené vyhnať okupanta za pomoci viery, presvedčenia a zbraní. Podľa agentúry AFP bola jeho hrozba určená tureckým jednotkám podporujúcim líbyjskú medzinárodne uznanú vládu národnej jednoty so sídlom (GNA) v Tripolise.



„Ak sa k takémuto kroku (k útoku na turecké jednotky) uchýlia, nenájdu miesto, kde by sa mohli skryť," dodal Akar na adresu Haftarových vojakov.



Líbyjská medzinárodne uznaná vláda dokázala za pomoci Turecka začiatkom roka odraziť 14-mesačnú ofenzívu voči Tripolisu, ktorú proti nej viedol Haftar podporovaný Ruskom, Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi. Obe strany v októbri podpísali mierovú zmluvu, na základe ktorej sa majú koncom roka v krajine odohrať voľby.



Akar v sobotu podnikol neplánovanú návštevu Tripolisu, kde podľa líbyjských úradov rokoval o vojenskej spolupráci medzi Ankarou a GNA. „Najdôležitejšie je to, aby všetci prispeli k politickému riešeniu. Akýkoľvek iný krok by bol nesprávny," komentoval turecký minister.



Haftar však vo štvrtok vyhlásil, že mier v krajine nenastane, pokiaľ v nej bude prítomný kolonizátor. Turecko je spolu s Katarom hlavným podporovateľom líbyjskej GNA a pomáha jej v boji proti Haftarovým silám.



Líbya sa nachádza v rozvrate od roku 2011, keď došlo k zvrhnutiu bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Na ropu bohatá Líbya má v súčasnosti dve súperiace administratívy – GNA v Tripolise a vládu so sídlom v meste Tobruk vo východnej časti krajiny, ktorá je lojálna Haftarovi.