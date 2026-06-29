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Turecko odsúdilo izraelské útoky na juhu Sýrie

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Na snímke prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP

Sýrska tlačová agentúra SANÁ v pondelok informovala o izraelských útokoch na juhu krajiny.

Autor TASR
Ankara 29. júna (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničia v pondelok kritizovalo útoky izraelskej armády na juhu Sýrie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Dôrazne odsudzujeme izraelské útoky na Kunejtru a Dará, ktoré narušujú územnú celistvosť, jednotu a zvrchovanosť Sýrie,“ uviedla vo vyhlásení turecká diplomacia.

„Tieto útoky, ktoré ničia životy a majetok sýrskeho obyvateľstva a čoraz viac sťažujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenie medzinárodného práva,“ doplnilo.

Sýrska tlačová agentúra SANÁ v pondelok informovala o izraelských útokoch na juhu krajiny. Išlo o druhý takýto incident v priebehu dvoch dní. Podľa SANÁ v nedeľu večer prišlo do mesta Abdín niekoľko vojenských vozidiel izraelskej armády, pričom tamojší obyvatelia blokovali cesty a hádzali kamene.

Aktivisti zo Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) hlásili, že po tejto konfrontácii Izrael ostreľoval oblasť, v dôsledku čoho muselo niekoľko rodín utiecť.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v južnej Sýrii zabila „niekoľko ozbrojených teroristov“. Uviedla, že vojaci ostanú v tejto oblasti s cieľom eliminovať všetky hrozby voči izraelským civilistom a vojakom.
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