Turecko odsúdilo izraelské útoky na vojenské tábory v Sýrii
Od začiatku vojny Turecko opakovane obviňuje Izrael z expanzionistickej politiky a snahy vtiahnuť do vojny ďalšie národy.
Autor TASR
Ankara 20. marca (TASR) - Turecko v piatok ostro kritizovalo Izrael za útoky na vojenské tábory v južnej Sýrii a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sýria sa doposiaľ držala v úzadí vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý vypukol 28. februára po tom, ako Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na viaceré ciele v regióne. Izraelská armáda však v piatok oznámila, že zasiahla sýrske vojenské pozície. Urobila tak v reakcii na údajný útok sýrskych vojakov na civilistov z drúzskej menšiny v regióne Suwajdá. Ide o prvé útoky na Sýriu od začiatku vojny Izraela proti Iránu.
„Útok Izraela zameraný na vojenskú infraštruktúru v južnej Sýrii považujeme za nebezpečné eskalovanie napätia a dôrazne ho odsudzujeme,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí, ktoré vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, „aby zastavilo izraelské útoky“.
Od začiatku vojny Turecko opakovane obviňuje Izrael z „expanzionistickej politiky“ a snahy vtiahnuť do vojny ďalšie národy.
Libanon bol vtiahnutý do vojny 2. marca, keď členovia libanonského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Teheránom vystrelili na Izrael svoje rakety. Útokmi na Izrael sa tak hnutie pridalo na stranu Iránu, ktorý sa 28. februára stal terčom bojových operácií izraelskej a americkej armády. Izrael odpovedal údermi, ktoré podľa libanonských úradov zabili už viac než 1000 ľudí a zranili 2584 ďalších. Okrem toho bolo v dôsledku vojny vysídlených viac ako milión ľudí.
