Turecko odsúdilo protestnú akciu proti koránu v Holandsku

Ankara 24. januára (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo holandského veľvyslanca a tlmočilo mu protest voči demonštrácii proti koránu v Haagu. TASR informuje podľa agentúry AP.



Líder krajne pravicového hnutia PEGIDA v Holandsku Edwin Wagensveld roztrhal v nedeľu blízko holandského parlamentu stránky koránu a podupal ich. Polícia proti tomu nezasiahla.



"Ide o slobodu prejavu a myslím si, že v Holandsku by to malo byť možné," povedal Wagensveld vo videu na webe holandských novín Algemeen Dagblad.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že odsudzuje tento "podlý útok" a považuje ho za dôkaz islamofóbie, diskriminácie a xenofóbie v Európe. Holandskému veľvyslancovi oznámilo, že očakáva konkrétne opatrenia, ktoré v budúcnosti zabránia podobným demonštráciám. Očakáva tiež, že holandské úrady podniknú kroky proti Wagensveldovi.



Vzťahy oboch krajín sa narušili v roku 2017, keď Holandsko zakázalo tureckým predstaviteľom robiť medzi miestnou tureckou menšinou kampaň za referendum. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan situáciu ešte viac zhoršil, keď Holanďanov prirovnal k nacistom. Obe krajiny následne stiahli svojich veľvyslancov.



V sobotu 21. januára demonštrant spálil korán pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme. Turecko to ostro odsúdilo a Švédsko kritizovalo za to, že takúto demonštráciu povolilo. Erdogan vyhlásil, že Švédsko by teraz nemalo čakať podporu Turecka pri snahe o vstup do NATO.