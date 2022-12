Turecko opäť pohrozilo Grécku pre spor o ostrovy v Egejskom mori

Ankara 7. decembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu Grécku opätovne pohrozil reakciou, ak Atény budú pokračovať vo vyzbrojovaní svojich ostrovov v Egejskom mori. Podľa Ankary by mali zostať demilitarizované v súlade s medzinárodnými zmluvami. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Čavušoglu tak reagoval na správy o vojenských cvičeniach Grécka na ostrovoch Rodos a Lesbos.



Turecko obviňuje Grécko z rozmiestnenia vojakov na ostrovoch v Egejskom mori, čo je podľa neho v rozpore s mierovými zmluvami po prvej a druhej svetovej vojne. Atény tvrdia, že ide o reakciu na vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode na tureckom pobreží.



Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencie so svojím rumunským kolegom Bogdanom Aurescom povedal, že pokračujúce porušovanie zmlúv prinúti Turecko brániť svoje práva.



"Nemôžeme zostať ticho," povedal šéf tureckej diplomacie s tým, že Grécko musí podľa neho prestať porušovať dohodu. V opačnom prípade bude Ankara pokračovať "v podnikaní potrebných krokov, a to ako právne v rámci medzinárodných organizácií, tak aj priamo na bojovom poli".



Grécky minister zodpovedný za európske záležitosti Miltiadis Varvitsiotis v utorok obvinil Ankaru, že sa opakovane zapája do "provokatívnych vyhlásení". "Sme odhodlaní brániť našu územnú celistvosť všetkými možnými spôsobmi," dodal.