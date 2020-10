Turecko opäť predĺžilo svoju prieskumnú misiu vo východnom Stredomorí

Istanbul 25. októbra (TASR) - Turecko opäť predĺžilo svoju kontroverznú prieskumnú misiu vo východnom Stredomorí, a to v blízkosti gréckeho ostrova Rhodos, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Podľa nej turecké námorné sily v sobotu večer oznámili, že prieskumná loď Oruč Reis bude pokračovať v seizmickom prieskume ložísk zemného plynu do 4. novembra.



Ako poznamenala agentúra AFP, Turecko predtým tvrdilo, že plavidlo zostane v oblasti do 27. októbra.



Grécko a Európska únia považujú tieto aktivity Turecka za nezákonné. Turecko ale namieta, že operuje vo svojej výlučnej ekonomickej zóne.



Konflikt medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na strane druhej vypukol 10. augusta, keď Ankara v sprievode vojenských plavidiel vyslala prieskumnú loď Oruč Reis k ostrovu Kastelorizo prvýkrát; v tejto oblasti vtedy zostala asi mesiac. Obe krajiny následne na demonštráciu svojich nárokov vyslali do oblasti, kde plavidlo Oruč Reis vykonávalo seizmický výskum, vojenské lode a uskutočnili námorné cvičenia.



Erdogan v septembri na margo stiahnutia lode povedal, že dáva "šancu diplomacii". Turecká vláda však zároveň oznámila, že loď bola odvolaná iba z dôvodu údržby a do oblasti sa vráti.



Turecko 12. októbra oznámilo, že opäť vyslalo plavidlo Oruč Reis do východnej časti Stredozemného mora.