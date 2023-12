Turecký poslanec zomrel na infarkt, dostal ho po prejave v parlamente

Ankara 14. decembra (TASR) - Vo štvrtok zomrel opozičný turecký poslanec, ktorý pred dvoma dňami dostal v parlamente infarkt. Krátko predtým kritizoval spoluprácu vlády s Izraelom napriek vojne v Pásme Gazy, TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Informáciu o úmrtí poslanca Hasana Bitmeza (54) z opozičnej Strany blaženosti (Saadet Partisi) oznámil minister zdravotníctva Fahrettin Koca.



Bitmez skolaboval v utorok bezprostredne po dokončení svojho prejavu. V ňom kritizoval vládnu Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorá stále obchoduje s Izraelom napriek vojne v Pásme Gazy a vlastnej ostrej rétorike voči Izraelu.



"Umožňujete lodiam plávať do Izraela a nehanebne to nazývate obchodom... Ste komplicom Izraela," odkázal poslanec vláde. "Vrah Izrael; kolaborant AKP," pokračoval.



Turecká vláda má podľa jeho slov na rukách krv Palestínčanov. "Prispievate na každú bombu, ktorú Izrael zhodí na Gazu," dodal.



Turecký minister zdravotníctva povedal, že podľa angiografie mal Bitmez úplne zablokovaný prietok krvi v dvoch hlavných žilách. "Jeho srdce prestalo biť, potom ho v parlamente resuscitovali a do 20 minút previezli do nemocnice", kde ho držali pri živote lekárske prístroje, priblížil Koca.