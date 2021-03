Turecko otvára väčšinu reštaurácií a škôl

Ankara 2. marca (TASR) - Turecko v pondelok opäť otvorilo väčšinu reštaurácií a umožnilo im podávať jedlo v interiéri. Rovnako sa s uvoľnením opatrení mohli do škôl vrátiť ďalší študenti. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Krajina s 83 miliónmi obyvateľov sa podľa agentúry považuje za relatívne šťastnú, keď sa s počtom necelých 29.000 úmrtí vyhla tragickým počtom obetí v európskych krajinách ako Británia či Francúzsko.



Ekonomické náklady zdravotníckych opatrení v Turecku však boli vysoké. Vláda v novembri zakázala stolovanie vo vnútorných priestoroch reštaurácií a v celej krajine zaviedla lockdown počas víkendov.



Tieto opatrenia teraz zrušila v regiónoch s nižšou mierou infekcie. "Začína sa nový kontrolovaný návrat do normálu," oznámil v televíznom vystúpení turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Najvyššiu mieru nákazy zaznamenali v Turecku v severných čiernomorských regiónoch, zatiaľ čo najnižšia sa vyskytuje na prevažne kurdskom juhovýchode.



Väčšina tureckých reštaurácií môže s polovičnou kapacitou otvoriť od siedmej ráno do siedmej večer. Víkendový lockdown sa bude vzťahovať iba na nedeľu v 15,5-miliónovom Istanbule. V nízkorizikových oblastiach na juhovýchode ho zrušia úplne.



V celej krajine sa majú znovu otvoriť materské a základné školy. Do stredných škôl sa tiež vrátia všetci starší študenti v regiónoch s nízkym a stredným rizikom, medzi ktoré patrí aj hlavné mesto Ankara.



Opätovné otváranie prichádza po tom, čo viac ako sedem miliónov ľudí v Turecku dostalo najmenej jednu dávku vakcíny CoronaVac od čínskej spoločnosti Sinovac. Od začiatku očkovania z polovice januára dostali obe dávky takmer dva milióny Turkov.