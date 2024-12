Turecko otvorí hraničný priechod pre utečencov vracajúcich sa do Sýrie

Ankara 9. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok sľúbil, že Turecko znovu otvorí hraničný priechod na hranici so Sýriou, aby uľahčilo návrat sýrskych utečencov po zvrhnutí sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Erdogan zároveň zdôraznil, že Turecko nemá záujem rozšíriť svoju pôsobnosť do Sýrie a že jeho cezhraničné operácie sú zamerané len na obranu krajiny pred "teroristickými útokmi". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Aby sme uľahčili dopravu na hraniciach, otvárame hraničnú bránu Yayladagi," povedal turecký prezident, pričom hovoril o hraničnom priechode, ktorý bol uzavretý v roku 2013.



V Turecku žijú takmer tri milióny sýrskych utečencov - svoje domovy opustili v dôsledku občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Po zvrhnutí Asada sa stovky sýrskych utečencov vydali cez hranicu, aby sa vrátili domov.



Turecko vyjadrilo podporu operácii povstalcov, ktorí zosadili Asada, a uviedlo, že jeho pád umožní utečencom vrátiť sa do Sýrie.



"Silný vietor zmien v Sýrii bude prospešný pre všetkých Sýrčanov, najmä pre utečencov. So získaním stability v Sýrii sa zvýši počet dobrovoľných návratov a naplní sa 13-ročná túžba Sýrčanov po vlasti," povedal turecký prezident.



Erdogan v pondelok zároveň vyhlásil, že Turecko sa neusiluje rozšíriť svoju pôsobnosť v Sýrii.



Turecko si podľa neho nerobí nárok na územie žiadnej inej krajiny. "Jediným cieľom našich cezhraničných operácií je zachrániť našu vlasť pred teroristickými útokmi," povedal Erdogan s odkazom na nálety zamerané na kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) pôsobiace na severovýchode Sýrie, píše AFP.



Od roku 2016 Turecko podniklo proti kurdským bojovníkom mnoho útokov. Ankara považuje kurdské milície YPG za teroristickú skupinu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od roku 1984 vedie povstanie proti Turecku.



Erdogan tvrdí, že Turecko bude pozorne sledovať obe skupiny a nedovolí im, aby zneužili prevrat v Sýrii vo svoj prospech.