Turecko otvorí veľvyslanectvo v Damasku, bolo zatvorené od roku 2012

Ankara 14. decembra (TASR) - Turecko v piatok uviedlo, že v sobotu znovuotvorí svoje veľvyslanectvo v Damasku, ktoré bolo zatvorené od roku 2012. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan uviedol, že dočasný veľvyslanec i zamestnanci ambasády už boli vyslaní do Sýrie v priebehu piatku.



Novým veľvyslancom v Sýrii bude Burhan Koroglu. "On i zamestnanci ambasády odišli už dnes, veľvyslanectvo bude fungovať od zajtra," uviedol minister pre súkromnú televíziu NTV.



Fidan začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že Ankara znovuotvorí svoje veľvyslanectvo hneď ako na to budú vhodné podmienky, už niekoľko dní po bleskovej ofenzíve povstalcov, ktorí zvrhli režim dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Koroglu bol vymenovaný za dočasného veľvyslanca vo štvrtok, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolou s odvolaním sa na zdroje z ministerstva zahraničných vecí, ktoré nešpecifikovali, kedy sa ujme úradu.



Turecko kvôli zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii zatvorilo svoje veľvyslanectvo v Damasku 26. marca 2012, rok po vypuknutí občianskej vojny v krajine, adresujúc Asadovi početné výzvy na odstúpenie.



Koroglu bol presne pred rokom vymenovaný za tureckého veľvyslanca Mauretánii. Bezprostredne nebolo jasné, ako dlho bude post v Damasku zastávať.