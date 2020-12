Turecko označilo rozšírenie sankcií EÚ voči Ankare za protiprávne

Ankara 11. decembra (TASR) - Za "zaujatú" a "protiprávnu" označilo Turecko v piatok prípravu rozširovania sankcií Európskej únie voči tamojšej vláde v súvislosti so sporom okolo ložísk zemného plynu a ropy vo východnom Stredozemí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na turecké ministerstvo zahraničných vecí.



Lídri krajín EÚ v piatok nadránom počas summitu v Bruseli vyzvali ministrov zahraničných vecí členských štátov na zostavenie zoznamu ďalších tureckých mien v súvislosti so zavedením "reštriktívnych opatrení".



"Turecko sa, bohužiaľ, zapája do jednostranných krokov a provokácií a stupňuje svoju rétoriku voči EÚ, jej členským štátom a európskym lídrom," uviedlo 27 lídrov EÚ v spoločnom vyhlásení zo summitu.



Na prijatie ráznejších krokov voči Turecku apelujú najmä Cyprus, Grécko a Francúzsko, približuje AFP. Naopak, najmä Nemecko, Taliansko a Poľsko sú proti rozširovaniu sankcií alebo uvaleniu obchodného embarga na Turecko, ktoré je členským štátom NATO.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tiež v piatok povedal, že sankcie Spojených štátov voči Ankare pre nákup ruských obranných systémov sú prejavom "neúcty" ku "dôležitému spojencovi NATO," píše agentúra Reuters s odvolaním sa na tureckú štátnu tlačovú agentúru Anadolu.