Turecko oznámilo, že deportovalo amerického teroristického bojovníka

Istanbul 7. januára (TASR) - Turecko deportovalo do Spojených štátov amerického "teroristického bojovníka". Podľa agentúry DPA to v utorok oznámilo turecké ministerstvo vnútra, neuviedlo však podrobnosti o tom, aké zločiny Američan spáchal a kam presne ho poslali.



Turecko začalo 11. novembra vracať osoby podozrivé z členstva v militantnej organizácii Islamský štát (IS) do ich vlasti, pričom ako prvého takto deportovalo jedného Američana.



Postupne, ako deportácie pokračovali, prestali turecké úrady uvádzať, že ide o osoby podozrivé z napojenia na IS a obmedzili sa na formuláciu, že ide o "zahraničných teroristických bojovníkov".



Turecké ministerstvo vnútra len minulý týždeň podľa agentúry Anadolu uviedlo, že od novembra deportovalo 150 "zahraničných teroristických bojovníkov". Mali medzi nimi byť aj osoby pochádzajúce z Nemecka, Francúzska, Austrálie, Grécka, Dánska, Írska, Belgicka, Kosova a Maroka. Turecko do evidencie deportovaných dosiaľ zarátavalo tiež deti, napísala DPA.



Turecké úrady pritom neuvádzali, kde a kedy údajných bojovníkov zadržali, ani to, či ich vzali do väzby po tom, čo Turecko spustilo 9. októbra ofenzívu v severovýchodnej Sýrii, alebo ešte skôr.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu v novembri povedal, že Turecko nie je hotelom pre militantov z IS. "Každý sa vráti do svojej vlastnej krajiny. Turecko nie je otvorenou väznicou či hotelom pre každého," uviedol v decembri aj hovorca ministerstva vnútra Ismail Čatakli.