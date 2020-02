Hulusi Akar: USA by moli do Turecka poslať systém Patriot

Ankara 20. februára (TASR) - Turecký minister obrany Hulusi Akar vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty by do Turecka mohli poslať systém protivzdušnej obrany Patriot. Šéf tureckého rezortu obrany tak reagoval na zabitie dvoch tureckých vojakov na severe Sýrie počas náletu, z ktorého Ankara obvinila vzdušné sily verné sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, píše agentúra AFP.



"Existuje riziko náletov a raketových útokov na našu krajinu," uviedol Akar pre tureckú televíziu CNN Türk. "Mohli by sme dostať podporu v podobe systému Patriot," dodal, pričom zdôraznil, že odmieta priame nasadenie amerických vojsk.



Pri štvrtkovom leteckom útoku v provincii Idlib prišli o život dvaja tureckí vojaci, pričom päť ďalších utrpelo zranenia.



Moskva medzitým vyzvala Turecko, aby zastavilo "podporu teroristov" v Sýrii. Priznala, že ruské lietadlá podnikli útoky na ozbrojené skupiny podporované Ankarou.



"S cieľom vyhnúť sa incidentom vyzývame tureckú stranu, aby prestala podporovať akcie teroristov a prestala im dodávať zbrane," zdôraznilo ruské ministerstvo obrany.



Šéf tureckého rezortu obrany v tejto súvislosti pre CNN Türk zdôraznil, že Ankara "si neželá konfrontáciu" s Moskvou, pričom rokovania s predstaviteľmi Ruska o otázkach Sýrie budú podľa jeho slov pokračovať aj naďalej.



Turecko má v provincii Idlib 12 pozorovacích stanovíšť ako súčasť dohody medzi Ankarou a Moskvou. Turecké sily sa tento mesiac dostali pod útok sýrskej armády.