Turecko uzatvára úžiny Bospor a Dardanely pre vojnové lode

Ankara 1. marca (TASR) - Turecko v pondelok oznámilo, že bojovým lodiam zakazuje prístup k úžinám Bospor a Dardanely v súlade s Konvenciou z Montreux, ktorá upravuje pohyb vojnových lodí cez túto strategicky významnú úžinu. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Uvádzame do platnosti Konvenciu z Montreux," povedal turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Dodal, že Turecko už upozornilo krajiny v regióne, aby ich vojenské lode cez Čierne more neprechádzali.



Konvencia podpísaná v roku 1936 v švajčiarskom meste Montreux umožňuje Turecku do istej miery kontrolovať pohyb vojnových lodí v úžinách Bospor a Dardanely, ktoré spájajú Egejské, Marmarské a Čierne more, pripomína AFP.



Viacero ruských lodí sa v posledných týždňoch preplavilo cez Bospor a Dardanely do Čierneho mora. To, aký bude mať rozhodnutie Turecka vplyv na konflikt na Ukrajine, nebolo podľa AP známe.



Konvencia zahŕňa výnimku, ktorá zaručuje návrat na domovskú základňu lodiam z prístavov v Čiernom mori, pripomína AP.