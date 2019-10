Turecko oznámilo, že zajalo 18 sýrskych vojakov

Istanbul 31. októbra (TASR) - Turecké vojenské jednotky zajali na severovýchode Sýrie 18 sýrskych vládnych vojakov, z nich dvoch zranených. Vo štvrtok to oznámil turecký minister obrany Hulusi Akar. Píše o tom agentúra AP.



Akar počas návštevy tureckých pohraničných jednotiek spresnil, že vojakov zajali v pohraničnom meste Ras al-Ajn, avšak nepovedal, kedy. Ankara už o odovzdaní zajatých vojakov rokuje s Ruskom, dodal podľa oficiálnej webovej stránky ministerstva.



Podľa nemenovaného predstaviteľa sýrskych Kurdov vojakov zajali v utorok počas intenzívnych bojov medzi sýrskymi vládnymi silami a Tureckom podporovanými sýrskymi povstalcami.



V stredu sýrske štátne médiá informovali, že sýrski vojaci sa dostali do ťažkých zrážok s tureckými silami na vidieku okolo Ras al-Ajn v oblasti severovýchodnej Sýrie, kde Ankara vedie vojenskú ofenzívu zameranú na vytvorenie "bezpečnej" zóny.



Turecko spustilo 9. októbra vojenskú ofenzívu na severe Sýrie s krycím názvom Operácia Prameň mieru - podnikajú ju turecké ozbrojené sily a Ankarou podporovaná Slobodná sýrska armáda. Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyhlásila, že cieľom ofenzívy je vyčistiť pohraničnú oblasť od "teroristov", ako sama nazýva kurdské sily, a vytvoriť 30 kilometrov širokú nárazníkovú zónu na sýrskom severe. Do tejto zóny chce Ankara presťahovať vyše tri milióny sýrskych utečencov, nachádzajúcich sa teraz na území Turecka.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal 22. októbra s tureckým lídrom Erdoganom memorandum o spoločnom postupe zameranom na vyriešenie situácie na severovýchode Sýrie. Podľa dokumentu majú jednotky ruskej vojenskej polície a sýrski vojaci spoločne hliadkovať v oblastiach susediacich so zónou vytvorenou Tureckom. Kurdské sily dostali 150 hodín na stiahnutie sa z tejto 30-kilometrovej zóny popri sýrsko-tureckej hranici.



Údaje, ktoré má Turecko k dispozícii, však podľa Erdogana poukazujú na skutočnosť, že k úplnému stiahnutiu Kurdov z tejto zóny nedošlo. Erdogan v stredu už skôr opäť zdôraznil, že Turecko si vyhradzuje právo zasiahnuť, ak na tomto území identifikuje akékoľvek sýrske kurdské milície alebo ak niekto zaútočí na turecké jednotky.