Turecký parlament schválil bezpečnostnú dohodu s Líbyou

Ankara 21. decembra (TASR) - Turecký parlament v sobotu schválil dohodu o bezpečnostnej a vojenskej spolupráci podpísanú v novembri s medzinárodne uznanou líbyjskou vládou. Podľa tlačovej agentúry Reuters môže tento krok viesť k vojenskej pomoci od Ankary.



Turecko podporuje líbyjskú vládu premiéra Fájiza Sarrádža, ktorá čelí niekoľkomesačnej ofenzíve opozičných síl vojenského veliteľa Chalífu Haftara sídliaceho na východe krajiny. Ankara už predtým v rozpore so zbraňovým embargom OSN poskytla Líbyi vojenské zásoby.



Obe strany podpísali predmetnú dohodu so zámerom posilniť vojenskú spoluprácu. Krajiny zároveň predtým uzavreli samostatnú dohodu o námorných hraniciach vo východnej časti Stredozemného mora, čo vyvolalo pobúrenie gréckych predstaviteľov.



Turecký zákonodarný zbor sa vyslovil v prospech bezpečnostnej dohody s Líbyou pomerom hlasov 269:125, pričom Sarrádžova vláda národnej jednoty daný dokument ratifikovala už vo štvrtok.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že jeho krajina by mohla do Líbye vyslať vojakov na podporu vlády národnej jednoty, avšak zatiaľ nedostala od Sarrádža v tejto súvislosti žiadnu žiadosť. Erdogan dodal, že Turecko nemôže zostať potichu, čo sa týka Ruskom podporovaných žoldnierov pôsobiacich na strane Haftara.



Moskva medzitým oznámila, že je veľmi znepokojená možnosťou vyslania tureckých vojakov do Líbye a inkriminovaná bezpečnostná dohoda vyvoláva množstvo otázok. Erdogan bude o možnom vyslaní vojakov do Líbye hovoriť na januárovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutoční v Turecku, spresnil Kremeľ.



Turecký viceprezident Fuat Oktay v sobotu uviedol, že dohody uzavreté s Líbyou sú pre Turecko historické. Podľa jeho slov je Ankara pripravená zvážiť možné vyslanie svojich vojakov do tejto severoafrickej krajiny.



Líbya sa zmieta v politicko-spoločenskom chaose od roku 2011, keď bol počas Severoatlantickou alianciou podporovaného povstania zvrhnutý a zabitý dlhoročný líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí.



Haftar spustil ofenzívu zameranú na obsadenie hlavného mesta Tripolis v apríli. Tlačová agentúra AFP dopĺňa, že Sarrádž vyzval päť ďalších "spriatelených krajín", aby implementovali vojenské dohody s cieľom pomôcť vláde národnej jednoty odvrátiť útoky Haftarových síl. Sarrádž rozposlal listy Alžírsku, Británii, Taliansku, Turecku a Spojeným štátom.