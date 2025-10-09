< sekcia Zahraničie
Turecko: Pátrať po telách rukojemníkov v Gaze bude medzinárodný tím
Autor TASR
Jeruzalem 9. októbra (TASR) - Egypt, Izrael, Katar, Spojené štáty a Turecko vytvoria spoločný zásahový tím, ktorý pomôže pri lokalizácii tiel izraelských rukojemníkov v palestínskom Pásme Gazy. Podľa televízie Sky News o tom vo štvrtok informoval vysokopostavený predstaviteľ Turecka. Vytipované nemocnice v Izraeli sa pripravujú na prijatie rukojemníkov vracajúcich sa po viac ako 734 dňoch zajatia, doplnil spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Predpokladá sa, že zo 48 zostávajúcich izraelských rukojemníkov je 28 mŕtvych. Palestínski militanti ich do Pásma Gazy zavliekli pred dvoma rokmi počas vpádu do lokalít na juhu Izraela.
Mnohé z tiel rukojemníkov sú pod ruinami domov na neznámych miestach alebo v oblastiach, ktoré už nie sú pod kontrolou hnutia Hamas, podotkla televízia Sky News. Kvôli nejasnostiam o miestach mŕtvych tiel bude zrejme veľmi ťažké splniť podmienku dohody o prímerí, podľa ktorej majú byť odovzdané spolu so živými rukojemníkmi do 72 hodín od začiatku jej platnosti.
Na prijatie mŕtvych tiel sa v Izraeli pripravujú forenzné tímy, ktoré potvrdia ich totožnosť, uviedol TOI. Izraelské ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zdroja už pred niekoľkými týždňami kontaktovalo Červený kríž so žiadosťou, aby sa pokúsil zaistiť, že väznitelia nebudú podávať rukojemníkom energeticky bohatú stravu.
Podľa predpokladov doteraz v zajatí hladovali a náhle zvýšenie jedla môže viesť k tzv. realimentačnému syndrómu a spôsobiť im neurologické, respiračné a srdcové komplikácie. Izraelské úrady majú obavy, že väznitelia by sa takto mohli pokúsiť kamuflovať dlhodobú podvýživu rukojemníkov.
Podľa TOI predstavitelia Červeného kríža nenavštívili žiadneho z rukojemníkov počas ich zajatia v Pásme Gazy.
Ministerstvo zdravotníctva tiež uviedlo, že príslušným nemocniciam nariadilo, aby sa o navrátilcov zo zajatia starali v samostatnej nemocničnej časti, oddelene od ostatných pacientov - vrátane pohotovosti. Každý navrátilec bude mať vlastnú izbu s možnosťou zdieľať ju s rodinnými príslušníkmi alebo inými dôveryhodnými osobami.
