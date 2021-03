Turecko plánuje hostiť v apríli afganské mierové rozhovory

Ankara 12. marca (TASR) - Turecko plánuje hostiť v apríli v Istanbule afganskú mierovú konferenciu. V piatok to oznámil turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Blíži sa totiž konečný termín stanovený pre stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu, uviedla tlačová agentúra AFP.



V liste uniknutom do afganských médií americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povzbudzoval afganských lídrov, aby uvažovali nad "novou, inkluzívnou vládou". V liste tiež navrhol, aby sa do niekoľkých týždňov konali v Turecku mierové rozhovory, kde by sa uzavrela mierová dohoda s hnutím Taliban.



Čavušoglu povedal, že Turecko samo seba pokladá za "jedného z najdôležitejších aktérov v Afganistane".



"Usporiadame toto stretnutie v spolupráci s bratským Katarom," citovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu Čavušogla. Spomenul Katar, kde sa konalo samostatné okolo rozhovorov.



Minister dodal, že Turecko má v úmysle vymenovať osobitného vyslanca pre afganský mierový proces.



"O usporiadanie takéhoto stretnutia už predtým požiadali Taliban aj rokovacia delegácia (afganskej) vlády," doplnil.



Diplomatický tlak sa teraz vyvíja preto, že prezident USA Joe Biden dokončuje hodnotenie toho, či má dodržať dohodu s islamistickými povstalcami z Talibanu, vyrokovanú ešte bývalým prezidentom Donaldom Trumpom, podľa ktorej sa majú poslední americkí vojaci stiahnuť z Afganistanu do mája.



Blinken v liste napísal, že Washington sa obáva, "že bezpečnostná situácia sa zhorší a Taliban by rýchlo v Afganistane ovládol územia", keby tam Spojené štáty ukončili dvadsaťročnú vojenskú prítomnosť.