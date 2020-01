Turecko plánuje otvoriť školy v troch nemeckých mestách

Berlín 10. januára (TASR) - Turecko plánuje v Nemecku otvoriť tri školy a preto rokuje s nemeckou vládou o uzavretí dohody, ktorá by to umožnila. Ak by sa vlády oboch krajín dohodli, turecké školy by mali byť otvorené pravdepodobne v troch nemeckých mestách — Berlíne, Kolíne nad Rýnom a Frankfurte nad Mohanom, kde žije početná turecká komunita. Informoval o tom v piatok denník Süddeutsche Zeitung s odvolaním sa na nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



Dohoda má stanoviť právny rámec pre zriadenie troch tureckých škôl v Nemecku, ktoré by boli ekvivalentom nemeckých škôl v tureckých mestách Ankara, Istanbul a Izmir.



Rokovania medzi oboma stranami prebiehajú od leta 2019. Vyvolalo ich dočasné zatvorenie nemeckej školy v Izmire tureckými úradmi v roku 2018. Turecké ministerstvo školstva tento krok podľa informácií Süddeutsche Zeitung zdôvodnilo tým, že škole chýbal právny základ.



Poslanec nemeckého Spolkového snemu Peter Heidt zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) vyslovil požiadavku, že ministerstvo zahraničných vecí musí zabezpečiť, aby sa turecké školy nestali bránou pre "ideológiu" tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Na tureckých školách v Nemecku sa nesmie učiť "nič, čo je v rozpore s našimi záujmami a odporuje liberálnym hodnotám", povedal Heidt.