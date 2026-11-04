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Turecko plánuje ratifikovať obrannú dohodu z Mekky
Krajiny v rámci dohody plánujú posilniť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, vojenskú koordináciu a zároveň pracovať na odstrašovaní hrozieb.
Autor TASR
Ankara 4. novembra (TASR) - Turecký parlament v stredu rokuje o ratifikácii obrannej dohody so Saudskou Arábiou a Pakistanom, ktorá má klauzulu o kolektívnej obrane. V prípade schválenia bude Ankaru zaväzovať k pomoci Rijádu, ktorý čelí útokom jemenských povstalcov húsíov podporovaných Iránom, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Turecko minulý mesiac parlamentu predložilo na ratifikáciu dohodu z Mekky, ktorú tri krajiny podpísali v auguste. Dokument obsahuje kľúčovú doložku, podľa ktorej sa útok na jedného člena považuje za útok na všetkých. Automaticky to ale neznamená, že napríklad Turecko vyšle svoje sily do Saudskej Arábie. Nasadenie by totiž vyžadovalo samostatný mandát od parlamentu. Saudská Arábia a Pakistan dohodu už ratifikovali.
Krajiny v rámci dohody plánujú posilniť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, vojenskú koordináciu a zároveň pracovať na odstrašovaní hrozieb. Jej podpis sa odohral ešte pred útokmi húsíov na Saudskú Arábiu.
Predstavitelia Ankary ešte v októbri pre Reuters uviedli, že príspevok Turecka pre Saudskú Arábiu by sa mal obmedziť na vojenskú techniku, zdieľanie spravodajských informácií a poskytnutie zbraňových systémov.
Poslanec z vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) už skôr pre agentúru Reuters uviedol, že parlamentu sa predloží na schválenie aj mandát, ktorý v rámci dohody umožní vyslanie vojenského personálu do Saudskej Arábie. Predstavitelia však zdôraznili, že o rozsahu podpory pre kráľovstvo sa rozhodne na základe spoločných konzultácií a v súlade s požiadavkami Rijádu.
Analytici tvrdia, že Turecko, ktoré disponuje silným obranným priemyslom, môže Saudskej Arábii poskytnúť technickú podporu, bojové skúsenosti, technológie protivzdušnej obrany a elektronického boja.
Turecko však nepredpokladá zapojenie svojich jednotiek do bojových alebo ofenzívnych operácií proti húsíom, uviedol minister obrany Yasar Güler.
Turecko minulý mesiac parlamentu predložilo na ratifikáciu dohodu z Mekky, ktorú tri krajiny podpísali v auguste. Dokument obsahuje kľúčovú doložku, podľa ktorej sa útok na jedného člena považuje za útok na všetkých. Automaticky to ale neznamená, že napríklad Turecko vyšle svoje sily do Saudskej Arábie. Nasadenie by totiž vyžadovalo samostatný mandát od parlamentu. Saudská Arábia a Pakistan dohodu už ratifikovali.
Krajiny v rámci dohody plánujú posilniť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, vojenskú koordináciu a zároveň pracovať na odstrašovaní hrozieb. Jej podpis sa odohral ešte pred útokmi húsíov na Saudskú Arábiu.
Predstavitelia Ankary ešte v októbri pre Reuters uviedli, že príspevok Turecka pre Saudskú Arábiu by sa mal obmedziť na vojenskú techniku, zdieľanie spravodajských informácií a poskytnutie zbraňových systémov.
Poslanec z vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) už skôr pre agentúru Reuters uviedol, že parlamentu sa predloží na schválenie aj mandát, ktorý v rámci dohody umožní vyslanie vojenského personálu do Saudskej Arábie. Predstavitelia však zdôraznili, že o rozsahu podpory pre kráľovstvo sa rozhodne na základe spoločných konzultácií a v súlade s požiadavkami Rijádu.
Analytici tvrdia, že Turecko, ktoré disponuje silným obranným priemyslom, môže Saudskej Arábii poskytnúť technickú podporu, bojové skúsenosti, technológie protivzdušnej obrany a elektronického boja.
Turecko však nepredpokladá zapojenie svojich jednotiek do bojových alebo ofenzívnych operácií proti húsíom, uviedol minister obrany Yasar Güler.